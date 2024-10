VIDEO: Elektroauto drošības līmenis: vai braukt ar šo mašīnu ir bīstamāk?

Runājot par drošību, vienīgais, ar ko savā praksē esmu saskāries, ir diskusijas par elektrisko automašīnu uzlādes drošumu māju un dzīvokļu pagrabos vai apakšējos stāvos. Iespējami atsevišķi apdrošinātāju uzstādīti noteikumi, kas norāda, ka automobilim uzlādes laikā nevajadzētu atrasties dzīvojamā mājā. To būtu jāveic ārpusē vai tam speciāli paredzētās autostāvvietās, jo ugunsgrēka izcelšanās gadījumā elektroauto dzēšana ir ļoti apgrūtināta. Tāpēc, raugoties no apdrošinātāju skatu punkta, uzlādes laikā teorētiski risks pieaug. Taču šāds iespējams uzstādījums nav nekas unikāls un nenozīmē, ka mazinātos e-auto drošība, vienkārši apdrošinātāji cenšas minimizēt iespējamo riska momentu. Piemēram, Lietuvā automašīnas, kas aprīkotas ar gāzi, nedrīkst atrasties pazemes autostāvvietā, jo to klātbūtnes dēļ arī pieaug riska faktors. Savukārt ikdienas ekspluatācijā elektroauto ne ar ko neatpaliek no labākajām mašīnām ar ICE dzinēju, bet, ja ir aprīkots ar lielāku skaitu “palīgu”, tad ir pat labāks.”