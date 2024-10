Ekonomikas eksperti: valsts kapitālsabiedrības ir vērtīgs rīks nacionālo stratēģisko interešu īstenošanai

To, ka pārdomāta uzņēmumu integrācija var būt labs veids, kā paplašināt uzņēmuma spējas radīt un komercializēt jaunus produktus, apliecina arī vadošā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma LMT pieredze. Gadu gaitā, iegādājoties dažādus uzņēmumus, LMT no mobilo sakaru operatora ir izaudzis par vienu no inovāciju līderiem viedo tehnoloģiju jomā. Uzņēmuma viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis novērojis, ka šobrīd Latvijā pētniecībā un attīstībā uzņēmumi iegulda vismazāk, kamēr Rietumeiropā galvenie pētniecības un attīstības virzītājspēki ir tieši lielie uzņēmumi. “Latvijā TOP 30 lielāko uzņēmumu sarakstā ir valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības un ārvalstu uzņēmumu filiāles, kuras šeit ar pētniecību nenodarbojas. Savukārt valsts kapitālsabiedrības tiek diskriminētas, liekot tām strādāt padomju laiku garā: ja “Latvijas Valsts meži” cērt kokus, tad tā un tikai tā arī jāturpina, ja “Latvenergo” darbina HES un TEC, pie tā arī jāpaliek. Par laimi, pēdējos gados ir raisījušās diskusijas, un šobrīd arvien vairāk ir jūtama vēlme šo domāšanu mainīt. Valsts varbūt nav labs uzņēmējs, bet tā var būt labs eksportējoša uzņēmuma īpašnieks, kas atbalsta uzņēmuma izaugsmi. Pašas no sevis inovācijas un pievienotā vērtība neradīsies, tā ir jāveido lielajiem uzņēmumiem un valsts kapitālsabiedrībām, kas ir vērtīgs instruments nacionālo interešu stiprināšanai,” ir pārliecināts Ingmārs Pūķis.