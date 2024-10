5 svarīgi ceļu satiksmes padomi rudenī

Rudenī, kad dienas kļūst īsākas un redzamība pasliktinās, atstarotāju lietošana ir būtiska gan gājējiem, gan velosipēdistiem. CSDD statistikas dati liecina, ka 25% negadījumu notiek krēslā vai tumsā. Gājējiem jānodrošina, lai atstarojošie elementi ir piestiprināti labi redzamā vietā, un tos var redzēt gan no priekšpuses, gan mugurpuses. Velosipēdistiem un skrejriteņu vadītājiem ieteicams lietot ķiveres un atstarojošas vestes, īpaši diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības apstākļos. Velosipēdiem jābūt aprīkotiem ar gaismām. Savukārt autovadītājiem šādos apstākļos ir jābūt īpaši modriem, it īpaši pie neregulētām pārejām, kur katrs mirklis var būt izšķirošs. Atceries – drošība sākas ar to, ka mēs visi redzam un esam redzami.