Telefonkrāpnieki uzdodas par Smart-ID pārstāvjiem - iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem

“Tālāk process pāriet jau “pazīstamākā” krāpšanas shēmā – klients tiek informēts par radušos apdraudējumu, un sarunai tiek pieaicināti it kā policijas un bankas darbinieki, kuri palīdzēs novērst apdraudējumu. Cerot, ka šādi ir iegūta iedzīvotāja uzticība, krāpnieks tad aicina izpaust kādu sensitīvu informāciju, piemēram, internetbankas pieejas datus vai kartes datus un tās PIN kodu, izmaksāt skaidru naudu un nodot to kurjeriem vai pat atdot savu maksājumu karti kopā ar tās PIN kodu it kā kartes nomaiņai. Šīs darbības tiek veiktas, lai krāpnieki iegūtu piekļuvi klienta finanšu līdzekļiem, kas diemžēl nereti arī izdodas, jo shēma, kurā krāpnieki uzdodas par uzticamas iestādes pārstāvjiem, dažkārt spēj pārliecināt pat ļoti piesardzīgus un zinošus cilvēkus,” skaidro Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma.