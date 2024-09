Viss, kas nepieciešams vienā ciparnīcā? “Huawei” laiž klajā jaunos “GT5” sērijas viedpulksteņus

No apraksta zināms, ka “GT5 Pro” ražots no ļoti augstas kvalitātes titāna sakausējuma. Tā korpusa izmērs – 46mm. Jāsaka, ka pulksteņa korpuss ir izcili sapārots ar melnas, matētas krāsas siksniņu. Sportošanas un tamlīdzīgu fizisku aktivitāšu laikā tā, par spīti svīšanai, lieliski notur viedpulksteni pareizajā vietā, netraucējot to izmantot.