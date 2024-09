2025. gadā plānots ieviest IIN papildu likmi 3% apmērā ienākumiem virs 200 000 eiro gadā.

Ar IIN papildu likmi apliekamajā bāzē ietilptu tādi taksācijas gada ar IIN apliekamie ienākumi kā algota darba ienākumi, saimnieciskās darbības ienākumi, arī ienākumi no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tā nav uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja, ienākumi no intelektuālā īpašuma, ienākumi no kapitāla pieauguma, tajā skaitā ienākumi no tādu kapitāla aktīva atsavināšanas kā nekustamais īpašums, akcijas, kapitāla daļas, kā arī citi finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti, ieguldījumu fondu apliecības un citi ienākumi, kā arī ienākumi no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, proti, dividendes un tām pielīdzi­nāms ienākums, procentu ienākumi, ienākumi no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.