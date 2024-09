Auto ziņas: Vai ķīniešu elektromobilim GWM Ora pretrūsas apstrādi jāveic biežāk?

Tāpēc kopā ar ar GWM pārstāvi "Īle Auto" nolemts izpētīt Ora vājās vietas un sagatavot to gaidāmajai ziemai. Korozijas riskam visvairāk pakļautas arkas, sliekšņi un dažādas nepiesegtas "kabatas" virsbūvē. Turklāt Krown Latvia novērojis, ka mazās klases auto no Āzijas pretrūas apstrāde nepieciešama biežāk. Auto no Ķīnas darbnīcā gan nav bieži viesi - GWM Ora ir varbūt desmitais Made in China.