Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija: veids, kā tika virzīta nodokļu reforma, ir pilnīgi nepieņemams

Pamatojoties uz Nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupas sanāksmēs sniegtajiem priekšlikumiem un viedokļiem, ir izstrādāts darbaspēka nodokļu piedāvājums. Ja valdība un Saeima atbalstīs plānotās nodokļu izmaiņas, no 2025.gada paredzēts noteikt fiksēto ar nodokli neapliekamo minimumu visām algām 510 eiro mēnesī apmērā un no 2026.gada to paaugstināt līdz 550 eiro un 2027.gadā līdz 570 eiro mēnesī. Ar šo soli sociālie partneri un valdība vienojās uzsākt ieviest principu par neapliekamā minimuma sasaisti ar minimālo algu ar mērķi sasniegt neapliekamā minimuma apmēru 80% apmērā no minimālās algas. Minimālā alga 2025.gadā pieaugs no 700 līdz 740 eiro mēnesī, 2026.gadā līdz 780 eiro mēnesī, no 2027.gada līdz 820 eiro mēnesī, bet no 2028.gada līdz 860 eiro mēnesī.