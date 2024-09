"Nedrīkst tā spēlēties ar biznesu!" Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure brīdina, kas var notikt, ja valsts neuzklausīs uzņēmējus

Varam lepoties, ka ražojam pārtiku ne tikai Baltijas valstīm, bet arī Skandināvijai, Eiropai un citām valstīm. Līdz ar to ceram, ka pircēju lojalitāte Latvijas preču zīmoliem un produktiem nemainīsies, neskatoties uz to, kur konkrēto produktu ražo. Mūsu lielie uzņēmumi, kuriem ir ražotnes vairākās valstīs, protams, izvērtē, kurā ražotnē konkrēto produktu var saražot efektīvāk, labāk un par zemākām cenām. Jo lielākas ir ražošanas partijas un specializācija, jo augstāka būs produktivitāte. Iespējams, patērētājiem ir vairāk jāskaidro, kāpēc tā notiek. Par to, kāda ietekme būs uz Latvijas pārtikas ražotājiem, vislabāk jau būs vaicāt viņiem pašiem.