Auto ziņas: pirmais brauciens ASV ar elektrisko "Volvo EX90"

Otrajā rindā ir ļoti ērti, un katra no trim sēdekļa daļām ir pabīdāma atsevišķi. Tonētais panorāmas jumts, nav nedz aizklājams, nedz pilnībā aptumšojams, un Volvo aizmirsis apgādāt "EX90" ar rokturīšiem virs durvīm. Ja sadomāsit ierāpties trešajā rindā, tad nesalīdzināmi elegantāk šo vingrinājumu ļaus izpildīt "Volvo EX90" versija ar sešiem sēdekļiem. Atsevišķi krēsli otrajā rindā sniedz pirmās klases komfortu, atvieglo iekļūšanu papildrindā un ļauj izbaudīt "Bowers & Wilkins" audiosistēmas jaunāko veikumu. No nākamā gada to varēs papildināt ar īpašu skaņas procesoru, kas izstrādāts kopā ar leģedāro "Abbey Road" ierakstu studiju Londonā.