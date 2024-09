"Rail Baltica" izmeklēšana: nav skaidrs, kā tika pieņemti lēmumi; neizdevās noskaidrot pat projekta vadītāju

Kulbergs sēdes noslēgumā secināja, ka FM ir kā attāls punkts - grāmatvedis, kas darbojas ārpakalpojumā un noskatās no malas uz šo projektu. "Neesam redzējuši no finanšu ministra, kur tālāk šis ziņojums ir izmantots. Priekšlikums no komisijas puses ir uzraudzīt CEF finansējumu no FM puses," sacīja Kulbergs.