FOTO: Topošajā SATEKLES BIZNESA CENTRĀ nomniekiem ir vēl pieejamas telpas pašā Rīgas centrā

Linstow Baltic ilgstoši ir bijis viens no vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem, kas jau vairākas desmitgades aktīvi veicinājis Rīgas Centrālās dzelzceļa pasažieru stacijas kvartāla attīstības potenciālu un transformāciju, padarot to pievilcīgāku gan iedzīvotājiem, gan tur strādājošajiem, gan investoriem. To apliecina Linstow Baltic konsekventie un mērķtiecīgie ieguldījumi šīs apkārtnes attīstībā, paplašinot tirdzniecības centru Origo un realizējot ieceri par biznesa centru Origo One, kam šobrīd seko ilgtspējīgā SATEKLES BIZNESA CENTRA kompleksa būvniecība. Dinamiskā attīstība un Linstow Baltic stratēģisko redzējumu par kvartāla izaugsmi atspoguļo arī pērn īstenotais darījums, kurā Linstow Baltic palielināja nekustamo īpašumu portfeli Latvijā, iegādājoties septiņus zemes gabalus kvartālā starp Satekles, Dzirnavu un E. Birznieka-Upīša ielu, līdzās topošajam SATEKLES BIZNESA CENTRAM, tādējādi stiprinot šo apkārtni kā vienu no galvenajiem komerciālo ēku puduriem Rīgā.