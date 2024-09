NATO veiks aizsardzības tehnoloģiju eksperimentu 5G testa vidē Latvijā

“Dažādu drošības un aizsardzības tehnoloģiju risinājumu izpēte un attīstīšana ir viens no "LMT" galvenajiem uzdevumiem laikā, kad Latvijas un visas Eiropas drošībai jāpievērš daudz vairāk uzmanības nekā agrāk. Jau vairākus gadus esam starptautisku aizsardzības projektu dalībnieki un veidojam tehnoloģiju inovācijas, kuras piedāvājam saviem sabiedrotajiem. Šogad NATO eksperimentā uz vairāku domēnu operācijām liktais fokuss nozīmē plašāku dažādu tehnoloģiju iesaisti – no dažādām komunikācijas tehnoloģijām līdz bezpilota sistēmām un pielietojumiem jūrā uz militārajiem kuģiem. Ir jāpaveic milzīgs darbs, lai to visu apvienotu un oktobrī veiksmīgi īstenotu eksperimentu,” stāsta "LMT" prezidents Juris Binde.