TSI 25 gadi: no miljona dolāru parāda līdz starptautiskam atzinumam

Tikai nedaudzi zina, ka pirms 25 gadiem TSI piedzima ārkārtīgi ātri, divu nedēļu laikā. Augstskola par savu dzimšanas dienu uzskata 1999. gada 6. septembri, kad tā tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Pirms tam deviņstāvu ēkā toreizējā Lomonosova ielā 1 (tagad Lauvas ielā 2) atradās valsts “Rīgas Aviācijas universitāte” (RAU). 1999. gada augusta beigās kļuva zināms Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmums par RAU likvidāciju. “Tas bija šoks mums visiem – vairākiem simtiem darbinieku un pieciem tūkstošiem studentu. Mēs gatavojāmies mācību gadam,” stāsta bijušais RAU prorektors, viens no TSI dibinātājiem un pirmais prezidents, Senāta priekšsēdētājs, profesors Igors Kabaškins. Pat pēc tam, kad kļuva zināms par RAU likvidāciju, reflektanti turpināja pieteikties studijām, jo ticēja, ka universitāte nepazudīs. Jaunas, privātas augstskolas dzimšanu tajā pašā vietā palīdzēja veicināt... miljons dolāru parāds. Šo naudu RAU saņēma no bankas “Parex”. Universitātes likvidācijas brīdī valsts apmaiņā pret parādu nodeva bankai ēku. Profesoram Kabaškinam un viņa kolēģiem izdevās vienoties ar banku par akciju sabiedrības “Transporta un sakaru institūts” kopīgu dibināšanu. Pēc tam TSI aptuveni 10 gadus atmaksāja bankai parādu. Tā jaunā augstskola ieguva (saglabāja) ēku ar īpaši vēsturi. Taču no materiālā kapitāla nekā cita nebija. Grāmatas bibliotēkai, katrs dators, nemaz nerunājot par zinātnisko laboratoriju aprīkojumu – tas viss parādījās laika gaitā.