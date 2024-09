Nepiekļūt ne dienā, ne naktī! Romā varētu ieviest maksu par vienu no galvenajiem apskates objektiem

Gadsimtiem ilgi gandrīz katrs tūrists Romā cenšas apmeklēt iespaidīgo strūklaku. Pastāv uzskats, ka, iemetot šeit monētu, cilvēks palielina izredzes atgriezties Romā. Tradīcijas pirmsākumi meklējami no senās paražas mest nelielas dāvanas svētajās strūklakās vietējās dievības pielabināšanai. Taču senos laikos nebija vajadzības ierobežot ārzemnieku plūsmu - to bija daži desmiti, bet ne miljoni. Nepietiek ar to, ka no kādreiz tīrākā dzeramā ūdens avota vairs nav iespējams padzerties. Tai nevar tikt klāt ne dienā, ne naktī!