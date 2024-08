Padomi, kā jauniešiem vislabāk “strādāt” ar savu naudu

Pirmais solis, ar ko vienmēr vērts sākt plānot savu budžetu, ir izskatīt savus plānotos izdevumus un ienākumus, pat ja tie ir šķietami nelieli, piemēram, tikai kabatas nauda studiju laikā vai alga no nepilnas slodzes darba. Analizējot savus tēriņus, iespējams saskarties ar situāciju, kad atklājas, ka ikdienā tiek iztērēts pārāk daudz naudas mazsvarīgām lietām. Viens no populārākajiem izdevumiem, kas ilgtermiņā var veidot krietnu summu, ir ārpus mājas iegādāta kafija – ikdienas kafijas krūzīte par 3 eiro gada laikā no maciņa paņems jau 1095 eiro. Protams, tas nenozīmē, ka ir jāatsakās no saviem ieradumiem un mazajiem priekiem pilnībā, tomēr ir vērts apdomāt mazināt to skaitu, vai, piemēram, taisīt kafiju mājās, iegādājoties kādu gardu sīrupu vai kafijas garšvielas. Šādā veidā ne tikai sanāks mazināt tēriņus ikdienā, bet arī būt ilgtspējīgākam.