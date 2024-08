Darbu sāk Indexo Banka

“Latvijas ekonomika atpaliek izaugsmes tempos no mūsu kaimiņiem, un mēs joprojām esam tālu no attīstītajām Rietumvalstīm. Būtisks iemesls tam ir zemā konkurence Latvijas banku tirgū, kas nav veicinājusi nedz kreditēšanas, nedz inovāciju attīstību. Mēs to gribam mainīt,” saka Valdis Siksnis, AS Indexo Banka valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.