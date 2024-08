Auto ziņas: Lexus UX ir pieejams kā elektriskajā, tā hibrīda variantā - bet kurš ir labāks?

Jaunā Lexus UX kabīne ir tikpat kvalitatīva un eleganta kā lielajiem modeļiem. Te Lexus nepieļauj nekādas atkāpes. Premium vai Luxury, mazais UX ir īsts japāņu premium ar super kvalitatīvu kabīni. Taču elektriskajā UX aizmugurē jāsastopas ar augstāku grīdas līmeni, kas neatstāj daudz vietas kurpju purngaliem zem priekšējiem sēdekļiem. Hibrīdā grīda ir zemāka. Tas uzvar arī cenu cīņā. Pat bez īpašām atlaidēm Lexus UX 300h maksā sākot ar 43 700 eiro, un to var dabūt arī izteiksmīgajā F Sport komplektācijā. Pilnpiedziņas modelim tā ir pat ir pamataprīkojumā par 50 300 eiro. Elektriskais UX maksā vismaz 10 000 vairāk, un F sportā to nevar dabūt vispār. UX ir saīsinājums no Urban Explorer, un tas atbilst krosover garam. Par spīti dažām atkāpēm no žanra standartiem, šis Lexus ir izveicīgs un patīkami stūrējams. Tam ir adekvāta 200 ZS jauda, dažādas komplektācijas, pieejama arī pilnpiedziņa.