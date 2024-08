Kanāda Ķīnā ražotiem elektroauto piemērojusi importa nodevu 100 procentu apmērā

Viņš sacīja, ka Ķīnā notiek elektroauto pārprodukcija un valsts apjomīgās subsīdijas tās autobūves nozarei "liek mums rīkoties". Elektroauto importam noteiktā papildu nodeva, kas papildinās spēkā esošo importa nodevu 6,1 procentu apmērā, tiks piemērota no 1.oktobra un attieksies uz Ķīnā ražotiem elektriskajiem un atsevišķiem hibrīda vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, autobusiem un piegādes furgoniem. Savukārt no 15.oktobra stāsies spēkā papildu nodeva tērauda un alumīnija izstrādājumu importam no Ķīnas.