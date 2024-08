“Latvijas Gada auto 2025” žūrijas testa braucienā no Dacia Duster līdz Mercedes-Benz E-klasei

Automobiļu klāstā liela daudzveidība - gan pavisam jauni modeļi, gan modernizētie, gan lieli apvidus auto kā Audi Q7 par 109 000 EUR, vai vēl lielāks elektroauto par 90 000 EUR no Kia. Pilnīgi pretstati, bet līdzīgas emocijas brauciena dalībniekiem sniedza Peugeot 208 un Audi Q7. Ja Peugeot piemīt azartiskas braukšanas īpašības tā mazā svara un izmēru dēļ, tad Audi tas galvenokārt ir jaudīgā (490 Zs) dēļ. Turklāt, neskatoties uz to, ka Q7 bija viens no lielākajiem auto šajā testā, tas var lepoties ar labu balansu starp precīzu vadāmību un augstu komfortu.