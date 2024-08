Lietoti elektroauto - vai bažām par bateriju degradāciju ir pamats?

SIA „SEB līzings” vadītājs un valdes loceklis Renārs Vīksna uz jautājumu par to, vai mītam par lietoto elektroauto slikto akumulatoru stāvokli varētu būt kāds pamats, vērš uzmanību uz to, ka noteikti jāvērtē konkrētā e-auto modeļa vecums un raksturlielumi: „Pirmās paaudzes elektromobiļi tehnoloģiski nebija tik labi attīstīti, un to būvēšanā izmantotās tehnoloģijas patlaban jau ir krietni novecojušas. Loģiski, ka arī to baterijas jau sākotnēji nebija tik ietilpīgas kā mūsdienu ražojumiem un izcēlās gan ar mazāku potenciālo nobraukumu, gan lielāku degradācijas procentu ekspluatācijas gaitā. Savukārt, ja runājam par mazlietotajiem elektroauto, kuri ir divus līdz piecus gadus veci, apgalvojums par šo elektromobiļu akumulatoru slikto stāvokli vairāk gan ir mīts. Noteikti arī paši e-auto īpašnieki ir secinājuši, ka par dažiem procentiem baterijas kapacitāte krītas, taču šis degradācijas līmenis nav liels. Šaubīgo cilvēku prātus noteikti vajadzētu nomierināt apstāklim, ka ražotāji elektroauto baterijām dod ievērojamas garantijas. Patlaban, iegādājoties jaunu elektroautomašīnu, lielai daļai garantijas termiņš ir astoņi gadi, kā arī 160 tūkstošu kilometru nobraukums. Turklāt pirms garantijas termiņa beigām vienmēr tiek veiktas pārbaudes. Ja tobrīd baterijas kapacitāte ir kļuvusi zemāka par 70-80% (precīzi nosaka katrs ražotājs) no sākotnējās, ražotāji ir gatavi veikt akumulatoru nomaiņu. Tādēļ stāsti par to, ka lietotu elektroauto īpašniekiem teju uzreiz pēc to iegādes uz sava rēķina jāmaina baterijas, patiešām vairāk ir mīti.”