"Citadeles" vadītāja atklāj bankas peļņu un prognozē, kas varētu mainīties pēc ECB likmju samazinājuma

Sankciju režīms ir ļoti sarežģīts, un pilnīgai atbilstībai no visu banku puses ir nepieciešams ieguldīt daudz laika, pūļu un izmaksu. Mums jāievēro vairāku veidu sankcijas, tostarp ASV OFAC, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, bet ne tikai. Dažas no tām ir noteiktas ar likumu, dažas ir daļa no parastā sankciju saraksta, attiecībā uz dažām no tām atbilstību pieprasa mūsu darījumu partneri. Sarežģītība pastāvīgi pieaug, jo tiek publicēti jauni tiesību aktu kopumi un saraksti.