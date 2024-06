"Cert.lv" vadītāja Kaškina skaidro pašreizējo kiberdrošības situāciju Latvijā

Konceptuāla diskusija par to notika jau 2022.gadā. Līdz ar redzējumu par jauno likumu, tika prasīts arī papildu finansējums un štata vietas gan CERT.LV, gan Aizsardzības ministrijas Kiberdrošības departamentam. Labā ziņa, ka šis process tika uzsākts jau 2023.gada sākumā. Lai arī likuma pieņemšana vēl nav notikusi, paplašināšanās ir jau uzsākta. Šobrīd CERT.LV ir gandrīz 50 darbinieki, esam būtiski izauguši pēdējā pusotra gada laikā, izaugsme turpinās un ir paredzēti vismaz 66 darbinieki. Jau šobrīd jūtam, ka ar jauno kapacitāti varam izdarīt daudz vairāk, ko arī cenšamies darīt. Tas pats notiek Aizsardzības ministrijas pusē. Protams, ir grūtības atrast darbiniekus, tas nav nekāds jaunums, bet kopumā mums tiešām ir paveicies atrast labus kolēģus. Par to, vai būsim gatavi? Mums jābūt gataviem, darbosimies. Protams, ka ir lietas, kas vēl nav līdz galam pabeigtas un izstrādātas, bet pie šiem procesiem darbs notiek. Mēs fokusējamies uz to, lai varētu nodrošināt Drošības operāciju centru (SOC), kas arī ir viens no jaunajiem pienākumiem, kas izrietēs no likuma. Tāpat arī strādājam, lai jau iepriekš minētos pakalpojumus varētu nodrošināt plašākam klientu skaitam.