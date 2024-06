Auto ziņas: elektriskā "Scania" spēj veikt pat 400 km ar vienu uzlādi

Par to pārliecinājāmies ap 200 km garā testa braucienā Lillehammeres virzienā. Pirmo ceļa posmu veicām kopā ar "Scania" demoauto vadītāju Valteru, kurš ikdienā brauc ar "Teslu": "Tas ir gandrīz tāpat kā braukt ar elektrisku vieglo auto. Tas ir tik ērts." Ja nu vienīgi nedaudz smagāks. Lielākā bateriju paka, ko var ietilpināt degvielas tvertņu vietā, sver ap 3600 kg, vēl 300 kg paņem nesošās stuktūras pastiprinājumi. Enerģijas patēriņš vidēji ir 130 kwh uz 100 km, un reti noslīd zem simta. Tātad ar 468 kWh bateriju neto, kas ir virs 600 kWh bruto, tiešām vajadzētu spēt nobraukt ap 400 km. Lielā svara dēļ kalnainā apvidū rekuperācija ir daudzkārt efektīvaka nekā vieglajos elektroauto. Taču to jāprot likt lietā, un "Scania" tas ir pagalam vienkārši - pārslēdzot to pašu labās puses sviru zem stūres, ko parasti lietojam motorbremzei.