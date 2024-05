Kā elektrību pirkt vislētāk, izmantojot jauno neto norēķinu sistēmu? Mikroģeneratoru īpašnieku atbilde biržai "Nord Pool"

Uzņēmumi attiecībā pret privātajām mājsaimniecībām ir vēl neapskaužamākā situācijā, jo uzstādītās saules elektroenerģijas ražošanas jaudas mēdz būt daudz lielākas, bet to atdeve - stipri zemāka, nekā sākotnēji bija plānots. "Šo situāciju nav radījusi jaunā neto norēķinu sistēma, bet gan jaunās "Nord Pool" cenu tendences, kas rada situāciju, ka saražoto elektrību vairs nav izdevīgi nodot tīklā. To var tikai vai nu izlietot uzreiz, vai arī pārdot par smieklīgu cenu. Vēl viens apstāklis, kas negatīvi ietekmē situāciju, ir grūti prognozējamās biržas cenu svārstības, kas pat lāgā nav saistītas ar laika apstākļiem," norāda eksperts. Pēc viņa teiktā, galvenā problēma, kas būtu jāatrisina, ir - kā iepirkt un uzglabāt elektroenerģiju par viszemāko cenu, un kā tērēt vai pārdot to tad, kad šī cena biržā ir visaugstākā.