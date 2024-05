Kā nodrošināt pensiju vecumdienām? Naudas ABC – kļūsti par savu finanšu ekspertu! 

Kā lai pensijas vecumā saglabā ierasto dzīves līmeni?

Lai pensijas gados saglabātu ierasto dzīves līmeni un vairs nevajadzētu strādāt, pensijai vajadzētu būt vismaz 70 % apmērā no algas pirms pensionēšanās. Diemžēl pensiju 1. un 2. līmenis Latvijā no tās var nodrošināt tikai aptuveni 40–50 %. līdz ar to bez uzkrājumu veidošanas vai ieguldījumiem, piemēram, nekustamajā īpašumā, tas faktiski nav sasniedzams.