Latvijas darba tirgū atgriežas cilvēki, kuri iepriekš darbu nemeklēja

"Neskatoties uz to, ka 2024.gada pirmajā ceturksnī bezdarba līmenis pieaudzis, gada sākumā Latvijas darba tirgū tiek novērota stabilizācija citos rādītājos. Atšķirībā no iepriekšējā ceturkšņa, gan nodarbināto, gan bezdarbnieku skaits palielinājās uz iepriekš neaktīvo iedzīvotāju rēķina - to, kuri nolēma atgriezties darba tirgū un meklēt darbu. Lai gan šobrīd ekonomikā ir iekšējie darbaspēka resursi, kas piesātina darba tirgu, vecumstruktūras un iedzīvotāju novecošanās dēļ kāpināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu ar laiku būs grūtāk," min Migunovs.