Latvijas gada motocikls 2024 testu dienā pārsteidz ar lielu motociklu klāstu un neredzētu konkurenci

Arī šogad par testu dienas bāzes vietu bija izvēlēta Biķernieku sporta bāzes trase un jau no agra rīta tur pulcējās moto dīleri ar jaunākajiem motociklu modeļiem un žūrijas dalībnieki, kas daļēji sastāv no motosporta profesionāļiem un daļēji no mediju pārstāvjiem. Ņemot vērā šīgada vasaras straujo un silto pieteikumu par laika apstākļiem būtu grēks žēloties un pēc instruktāžas saņemšanas visi steidzīgā tempā ķērās pie darba. Steigai bija nopietns pamatojums – tik daudz moto tehnikas šim konkursam nekad nav pieteikts – tie ir 30 braucamie un Latvijas mērogiem tas ir iespaidīgs skaits. Jāpiezīmē, ka daļu tehnikas žūrija var testēt individuāli arī citās dienās, bet visu vienkopus tikai šeit.