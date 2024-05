Gudri uzkrājumi: kā spert pirmos soļus finansiāli ērtai nākotnei?

Nozīmīgs solis budžeta plānošanā un uzkrājumu veidošanā ir parūpēties par savu finansiālo “drošības spilvenu”, kas ir viens no pamatu pamatiem. Noskaidrots, ka to labi zina arī mūsu sabiedrība – aptaujas dati liecina, ka vairums Latvijas iedzīvotāju jeb aptuveni 73% uzkrāj naudu nebaltām dienām*. Sagādāt “drošības spilvenu” ir svarīgi ikvienam neatkarīgi no vecuma, algas apmēra vai ģimenes stāvokļa, jo negaidīti tēriņi, veselības problēmas vai darba zaudēšana var skart jebkuru no mums.