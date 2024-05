Auto ziņas: jaunais "Mazda" MX-30 R-EV, kas brauc gan ar elektrību, gan benzīnu

Atšķirībā no virzuļu tipa dzinējiem, rotormotors, ko izgudrotāja vārdā sauc arī par Vankeļa dzinēju sastāv no vienas vai vairākām rotējošām platēm. Tās rotē uz vienas kloķvārpstas katra savā ovālā korpusā, kura kameras attiecīgi atbild par ieplūdi, izplūdi un sadegšanu. Vienkameras rotordzinēja darba tilpums šeit ir tikai 830 ccm. Ieslēdzoties tas ir diezgan skaļš, kā jau ģenerators. Hibrīda maksimālais ātrums ir tāds pats kā 100% elektriskajai MX-30 - tikai 140 km/h. R-EV ir par 25 ZS jaudīgāks nekā elektriskā versija - 170 ZS. Taču tas ir arī smagāks, tāpēc paātrinājums ir līdzīgs. Hibrīdu var lādēt arī no ātrās jeb līdzstrāvas uzlādes. Līdzstrāvas uzlādes jauda ir tikai 36 kW. Maz, bet tā ir lētāk. No Wallbox hibrīds ņem tikpat cik MX-030 elektriskais - 11 kW. Elektrības patēriņš ir 17 - 22 kWh/100 km, degvielas, ja baterija pilna - ap litru uz 100 km. Kad baterija tukša, patēriņš, pamazām sasniedz 7 l/100 km. Hibrīds maksā 38 480 - 44 450 eiro. Cenas atšķirība no elektriskā Mazda MX-30 nav liela - ap 1000, turklāt R- EV pienākas valsts atbalsts lādējamiem hibrīdiem 2250 eiro apmērā. CO2 izmeši arī ir niecīgi - tikai 21 g uz km.