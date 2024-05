Ko banka nekad tev neprasīs? Jeb kā nepazaudēt visus savus iekrājumus vienā dienā?

“Klasisks pikšķerēšanas piemērs sākas ar tādas vietnes izveidi, kas var izskatīties kā kādas uzticamas bankas pieslēgšanās sākumlapa. Pēc tam krāpnieks izsūta lielu skaitu e-pasta vēstuļu, kas it kā nāk no bankas, pieprasot, lai adresāti šajā viltus tīmekļa vietnē ievada savu personīgo bankas informāciju, piemēram, internetbankas lietotājvārdus un apstiprina darbības ar PIN kodiem, lai veiktu e-pastā norādītās darbības, piemēram, atceltu krāpnieciksu maksājumu. Kad krāpnieks iegūst šo personīgo informāciju, viņš mēģina piekļūt upura bankas kontam, izmantojot viltus vietnē ievadītos datus jau īstā internetbankā,” skaidro eksperte. Lai no šādas krāpniecības sevi pasargātu, vienmēr svarīgi kārtīgi pārbaudīt sūtītāja e-pasta adresi, kā arī vietni, uz kuru vēstule aicina doties (to dara, virzot kursoru pāri norādītājai saitei, lai atklātos pilna vietnes adrese).