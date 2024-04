"Esam otrreizējā tirgus zeme," satiksmes eksperts Irbītis skaidro latviešu spēkratu izvēli

"Ja runājam par degvielas enerģijas avotiem, tad Latvijā absolūtu uzvaru svin dīzeļauto. Pirms gadiem 15 to popularitāti ietekmēja iespēja tikt pie "kreisā" dīzeļa. Šobrīd vēl joprojām savu lomu spēlē apstāklis, ka dzīzeļauto ir tomēr nedaudz ekonomiskāks un piemērots lieliem noskrējieniem. Tad, kad sākas remontu laiks, tad gan šīs ekonomiskums varētu sākt šķobīties, bet labi rūpējoties par auto, dīzeļmotors var kalpot ļoti ilgi. Ja godīgi, tad dīzeļauto popularitātes iemesli šodien pie mums ir jāmeklē pirms 10 gadiem citur Eiropā - mums lielāko auto masu veido otrreizējā tirgus produkti no citām valstīm. Šī brīža piedāvājumā tirgū ir daudz vairāk dīzeļauto, nekā benzīna vai citu enerģijas veidu braucamrīki. Tad nu tauta ari izvēlas to, kas ir pieejams. Savulaik Eiropas tirgū dizeļauto bija populāri to ekonomiskuma un lielo noskrējienu dēļ. Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, tie kļuva ari pietiekami klusi un ar zemu kaitīgo izmešu līmeni. Dīzeļa dzinēja (īpaši turbo dīzeļa) darbības cikls ir ar augstāku lietderības koeficientu, nekā benzīna dzinējam," skaidro Irbītis.