Viss, kas jāzina par hipotekārā kredīta pārkreditēšanu

"Uzmanība vēršama uz to, ka pārkreditēšanās procesa ietvaros “jaunā banka” ir tiesīga noslēgt ar patērētāju kreditēšanas līgumu maksimālā saistību atlikuma apjomā. Par šo atlikumu to informē iepriekšējais kredīta devējs (“vecā banka”). Līdz ar to tiesiskais regulējums nepieļauj pārkreditēšanās procesa ietvaros palielināt aizdevuma summu virs maksimālā saistību atlikuma. Ja patērētājam ir vēlme aizņemties papildu summu, tad kredīta devējam būs pienākums izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu. Šāda pienākuma kredīta devējam nav, ja veicot hipotekāro pārkreditēšanu patērētāja ikmēneša maksājums nemainās vai samazinās,” uzsver advokātu biroja "Walless" vecākā juriste Sigita Vāce-Vecvagare.