Kad klasiskā reklāma nav variants, jādomā radoši

Viena no lielākajām digitālo kanālu priekšrocībām ir tā, ka tur ir ļoti vienkārši novērtēt reklāmas efektivitāti. Mēs varam redzēt gan apmeklētāju kopskaitu, gan iesaistes (engagement rate) rādītājus, gan to, par kādu cenu par klikšķi vai darījumi, cilvēki ir nonākuši līdz mums. Pakalpojumu pārdošanas procesā tas ļoti palīdz, jo tu momentā redzi cik liela ir atdeve. Tāpat, piemēram, digitālā video satura platformās ir daudz vieglāk izvietot reklāmas klipu. Ja televīzijā reklāmas vietas raidlaikos plānojas jau krietni uz priekšu un bieži klipu nevar izvietot uzreiz, bet tikai pēc nedēļas, un tāpat tuvākais raidlaiks ir pieejams tikai brīvdienās vai nakts stundās, tad digitālie video mediji ir daudz elastīgāki uz izvietošanas laiku un biežumu, jo brīvi raidlaiki ir pieejami nemitīgi. Vēl viena atšķirība ir saistīta ar cenu nosacījumiem, t.i. klasiskajos TV medijos, lai nodrošinātu cenu ir nepieciešamas budžeta garantijas un ir paredzētas sankcijas, ja netiks izpildīta kāda daļa no budžeta. Bet YouTube un Facebook neprasa nekādu garantiju un neparedz nekādu īpaši stingru noteikumu attiecībā uz budžeta izlietojumu. Turklāt digitālie kanāli ir ļoti pateicīgi pārvaldīšanas un rezultātu analīzes ziņā. Lai to darītu pietiekami augstā līmenī, nav obligāti nepieciešama digitālā aģentūra kā starpnieks, bet, iedziļinoties algoritmu darbības principos, to ir iespējams izdarīt arī uzņēmuma iekšējam digitālā mārketinga speciālistam. Jāsaka, ka digitālie mediji spēj nodrošināt gana augstu frekvenci un sasniedzamības rādītājus un šobrīd, kad digitālais saturs būtībā ir daudz intensīvāk patērēts auditoriju vidū, tie sastāda pietiekami lielu konkurenci klasiskiem medijiem.