Jauns Škoda dīleris Rīgā – SKANDI MOTORS

Škoda tuvākās nākotnes misija ir padarīt dīlera centrus videi draudzīgākus un ar mazāku Co2 izmešu apjomu. Runa nav tikai par atkritumu un enerģijas patēriņa samazināšanu. Attīstot SKANDI MOTORS Škoda dīlera centru Lielirbes ielā, tika meklēti kompromisi, lai esošo būvi un tās konstrukcijas bez liekiem būvatkritumiem un ar ilgspējīgāku materiālu pielietojumu integrētu Škoda identitātē. Uz ēkas jau esošās konstrukcijas tika uzstādīts LED ekrāns, integrējot to kopējā Škoda arhitektoniskajā identitātē, turklāt LED ekrāna darbībai nepieciešamā elektroenerģija daļēji tiks nodrošināta no īpaši šim nolūkam uzstādītiem saules paneļiem. Jāatzīmē, ka dīlera centrā tiek attīstītas viedās tehnoloģijas energoresursu taupībai attiecībā gan uz ārējo, gan iekšējo apgaismojumu, ūdens patēriņu, apkures un gaisa dzesēšanas sistēmām. Bez tam SKANDI MOTORS ir veicis būtiskus salona interjera un tā apkārtnes papildu apzaļumošanas pasākumus, tādā veidā kompensējot daļu no dīlera centra radītiem Co2 izmešiem.