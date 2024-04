Par 51,55 miljonu eiro tiks stiprināta "Rail Baltica" militārā kapacitāte

Apvienotais tilts pār Daugavu ir daļa no "Rail Baltica" dzelzceļa infrastruktūras pamatlīnijas un viens no komplicētākajiem "Rail Baltica" dzelzceļa infrastruktūras objektiem. Tilta izbūvi nodrošinās par "Rail Baltica" izbūvi Latvijas teritorijā atbildīgā SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas", kā arī Baltijas valstu kopuzņēmums AS "RB Rail", kurām SM ir deleģējusi projekta tehnisko kompetenci.