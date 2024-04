"SmartLynx" vadītājs sagaida, ka aviācijas tirgus arī nākamajos gados būs "karsts"

Mēs daudz strādājam pie tā, lai izglītotu tirgu, ka lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumi jeb ACMI ir biznesa modelis ilgtermiņa stratēģijai un uzņēmuma izaugsmei. Ja izmanto vienkāršu dzīves piemēru, tad, piemēram, cilvēks, kurš dodas atvaļinājumā uz Tenerifi uz dažiem mēnešiem, nepirks mašīnu. To vienkāršāk ir īrēt, jo tur ir iekļauta arī apdrošināšana, tehniskā apkope, riepas utt. Mēs darām tieši to pašu. To arī stāstām saviem klientiem visā pasaulē, lai kur tie atrastos - Indijā, Latīņamerikā, Karību jūras reģionā, Nigērijā vai Austrālijā. Ja sezonalitāte ir seši mēneši, tad lidmašīna nav jāīrē 12 mēnešus un 12 mēnešus nav jāmaksā algas apkalpei. Tā ir ACMI būtība. Mums ir klienti, kas veido ilgtermiņa stratēģiju līdz 2028.gadam, izmanto starpsezonu periodiskumu un rēķinās ar to, ka ar "SmartLynx" palīdzēs nosegt laiku, kad ir sezona un ir daudz lidojumu. Piemēram, Eiropā mēs lielākoties strādājam vasaras sezonā, kas ir visaktīvākais aviopārvadājumu laiks, savukārt ziemā strādājam citos virzienos, kur pieaug pasažieru plūsma, piemēram, no Kanādas uz Karību jūras reģionu, arī Indijā, Taizemē. Tādējādi esam globāls spēlētājs, kurš vienu pusgadu ir Eiropā, otru pusgadu citā reģionā utt.