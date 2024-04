Nauda dižpasākumiem un olimpiešiem - kā tiek finansēts sports

Vēl sporta pasākumu finansēšanai naudu iespējams saņemt no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem - šāda kārtība jau agrāk ir laiku pa laikam izmantota. Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir programma pasākumu atbalstam ar finansējumu līdz 200 000 eiro. Plus vēl līdzekļus var piesaistīt no pašvaldībām un, protams, sponsoriem.