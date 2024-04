Noskaidrots Latvijā labākais darba devējs

Ražošanas sektorā pirmo vietu ieguva AS "Madara Cosmetics", otro - AS "Grindeks", bet trešo vietu ieguva AS "Latvijas finieris". IT un telekomunikāciju sektorā par labāko darba devēju pagājušajā gadā atzīts SIA "Latvijas Mobilais telefons", kam sekoja SIA "Tet" un SIA "Bite Latvija". Savukārt transporta un loģistikas sektorā pirmo vietu ieguva AS "Air Baltic Corporation", otro - SIA "DPD Latvija", savukārt kā trešais labākais darba devējs pērn transporta un loģistikas sektorā apbalvota SIA "Ominva".