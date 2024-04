Topošajā Satekles Biznesa centrā ievietota laika kapsula

AS SEB banka ir 12 000 m² plašā Satekles Biznesa centra ģenerālnomnieks, par savu galveno mītni Latvijā izvēloties vienu no piecām topošajām kompleksa ēkām. Atzīmējot jaunās biroju ēkas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 būvniecības darbu progresu, kā rezultātā jau redzamas ēkas aprises, AS SEB banka, klātesot arī Satekles Biznesa centra attīstītājam Linstow Baltic, jaunbūvē ievietoja netradicionālu dzīvā laika kapsulu. To paredzēts atvērt un papildināt ik pēc pieciem gadiem, savukārt pēc biroja atklāšanas 2025. gadā plānots, ka kapsula būs apskatāma ikvienam apmeklētājam.