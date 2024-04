"Eco Baltia" plāno arvien vairāk koncentrēties uz ražošanu

Mēs šo apģērbu novirzām partnerim, kurš to sašķiro apmēram 20 frakcijās, daļa no tiem tiek laista otrreizējā apritē, bet to, ko nevar otrreizēji izmantot, nodod pārstrādē, lai no iegūtā saražotu, piemēram, industriālās lupatas vai pildvielas mēbelēm utt. To, kam otrā dzīve nav iespējama, izmanto siltumenerģijai. Skaidrs ir tas, ka jebkurš tekstils sliktākajā gadījumā ir energonesējs, bet uz izgāztuvi to vest tiešām nevajag.