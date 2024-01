Kredītvēsture un tās uzlabošana: noderīgi padomi, kā uzturēt labu kredītvēsturi

Kredītvēsture ir personas finansiālo aktivitāšu apkopojums, kas veidojas ilgākā laika periodā un sastāv no izpildītajām un neizpildītajām saistībām, kā arī informācijas par maksājumu veikšanas disciplīnu.

Jūsu kredītvēsture ir svarīga, jo tā liecina par Jūsu kā potenciālā kredītņēmēja spēju segt savas esošās saistības un uzņemties jaunas finansiālās saistības.

Kredītvēsture ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kuru izvērtē, izskatot aizdevuma vai līzinga pieteikumu. Ielūkojoties personas kredītvēsturē, potenciālais aizdevējs var gūt ieskatu par to, cik atbildīgi un disciplinēti persona izturas pret savām finansiālajām saistībām.

Tādēļ, ja tuvākā vai tālākā nākotnē plānojat ar kādas finanšu iestādes atbalstu veikt kādu lielāku pirkumu, iegādāties savu mājokli vai uzsākt uzņēmējdarbību, ņemiet vērā, ka to vieglāk būs paveikt tad, ja parūpēsieties par savu kredītvēsturi.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kas ir kredītvēsture un kā tā veidojas, kā noskaidrot savu kredītreitingu, kā uzlabot savu kredītvēsturi un ko darīt, ja kredītvēsture ir sabojāta.

Kas Ietekmē Kredītvēsturi?

Kredītvēsture ir personas finansiālo aktivitāšu un maksāšanas disciplīnas spogulis. Tajā atspoguļojas informācija gan par aktuālajām, gan iepriekšējām kredītsaistībām, aizdevumu galvojumiem, kā arī par to, cik apzinīgi veikti dažāda veida maksājumi, piemēram, komunālie pakalpojumi, kredītkartes, apsaimniekošanas un īres maksa, mobilā telefona rēķini, sodi par auto novietošanu neatļautā vietā un citi.

Kredītvēsture sāk veidoties, tiklīdz persona noformē pirmo aizdevumu, pērk preci līzingā vai veic kādu finanšu darījumu, un turpina veidoties dzīves garumā.

Personas kredītvēsturi ietekmē gan aktuālo kredītsaistību apjoms, gan arī maksājumu kavēšana. Ikviens maksājums, kurš veikts jebkurā laikā pēc apmaksas termiņa beigām, tiek ieskaitīts pie kavējumiem, kam ir attiecīga ietekme uz kopējo vērtējumu. Tātad katru reizi, kad veicat aizdevuma apmaksu, tiek uzkrāti dati par to, cik disciplinēti šie maksājumi veikti.

Izvērtējot kredītvēsturi, tiek iegūts kredītreitings – skaitlis, kas norāda personas finanšu reputāciju. Jo augstāks kredītreitings, jo labāka ir personas kredītspēja. Privātpersonu kredītspēja tiek novērtēta skalā no 1 līdz 1000. Kredītreitinga galvenā daļa ir atkarīga no tā, cik atbildīgi un laicīgi tiek atmaksātas esošās saistības.

Neatkarīgi no tā, vai Jūs šobrīd plānojat tuvākā vai tālākā nākotnē noformēt aizdevumu, ir svarīgi rūpēties par savu kredītvēsturi, lai nepieciešamības gadījumā nerastos problēmas ar aizdevuma noformēšanu vai preces iegādi līzingā. Turklāt labas kredītvēstures gadījumā varat sagaidīt izdevīgākus darījuma nosacījumus, piemēram, iegādājoties preci uz nomaksu, saņemsiet zemāku procentu likmi.

Kredītvēstures galvenās sastāvdaļas ir kredītu skaits, maksājumu vēsture, kredītvēstures ilgums un kredīta pieteikumu skaits. Izvērtējot šīs kredītvēstures sastāvdaļas, ar matemātiskas formulas palīdzību tiek noteikts cilvēka kredītreitings jeb kredītspēju novērtējums, kas tiek izteikts ar skaitli diapazonā no 1 līdz 1000 – jo augstāks šis skaitlis, jo labāk.

Faktori, kas negatīvi ietekmē kredītvēsturi

Tā kā kredītvēsture ir personas finanšu reputācija, ir jāatceras, ka reputāciju sabojāt diemžēl var ļoti viegli.

Kredītvēsturi var negatīvi ietekmēt dažādi faktori, piemēram, kavēti maksājumi – gan lielāki, gan mazāki, gan atsevišķu, gan regulāru maksājumu kavējumi, neapdomīga aizņemšanās – piemēram, aizdevumu ņemšana, neaprēķinot savas iespējas tos atmaksāt, par citu personu sniegts galvojums – ja persona, par kuru sniegts galvojums, nepilda savas saistības. Arī, piemēram, kredītlimita laicīga neatmaksāšana var tikt uzskatīta par aizdevumu un kā parādsaistība tikt iekļauta personas kredītvēsturē.

Tā kā laikus nesamaksāti rēķini ir galvenais faktors, kas negatīvi ietekmē kredītvēsturi, pirms jebkuru finansiālu saistību uzņemšanās ir būtiski izvērtēt savu maksātspēju un iespējamos saistītos riskus – jāapzinās, ka uz kredītvēsturi negatīvu ietekmi var atstāt arī tādi gadījumi, kad, piemēram, bijušas problēmas ar kredīta atmaksu plānotajā termiņā un tāpēc nācies pagarināt kredīta atmaksas termiņu.

Pastāv izplatīts mīts, ka neesoša kredītvēsture – tas ir, ja persona nekad nav noformējusi aizdevumu – ir pozitīva kredītvēsture. Tā nav taisnība. Aizdevējiem ir svarīgi zināt, kāda ir personas finansiālā reputācija, un to iespējams izvērtēt tikai tad, ja ir bijušas finanšu saistības, kas pildītas godprātīgi.

Kāpēc ir Svarīgi Uzturēt Labu Kredītvēsturi?

Kā jau iepriekš norādīts, kredītvēsture pēc būtības ir personas finansiālās disciplīnas pase, kas aizdevējam sniedz iespēju novērtēt potenciālā klienta uzticamību. Pozitīva kredītvēsture nozīmē, ka nebūs jāsaskaras ar ierobežojumiem, kādi var rasties negatīvas kredītvēstures gadījumā, piemēram, kredīta atteikumu vai citu maksājumu kavējumu dēļ. Tādējādi kredītvēsture ir tieši saistīta ar personīgajām iespējām veikt turpmākas finansiālās saistības. Piemēram, ja plānojat iegādāties preci ar nomaksu, veikals, sadarbojoties ar aizdevēju, pārbaudīs jūsu kredītvēsturi. Laba kredītvēsture palielina iespējas saņemt izdevīgākus nomaksas nosacījumus, tostarp zemāku procentu likmi, mazāku pirmo iemaksu un ilgāku aizdevuma termiņu. Turpretim, negatīva kredītvēsture var ierobežot aizņemšanās iespējas un radīt lielākas izmaksas.

Katram jāuzņemas atbildība par savu kredītvēsturi, jo nepieciešamība pēc naudas kredīta var radīties negaidīti, piemēram, neplānotam dzīvokļa remontam vai automašīnas iegādei. Tāpēc ir būtiski izveidot un uzturēt labu kredītvēsturi, veicot maksājumus laikā un izpildot finanšu saistības, tādējādi attīstot atbildīgus finanšu paradumus. Šāds rīcības modelis palielina izredzes saņemt aizdevumu un baudīt izdevīgus aizņemšanās nosacījumus nākotnē.

Noderīgi Padomi Kredītvēstures Uzlabošanai

Labā ziņa ir tā, ka pat tad, ja jūsu kredītvēsture ir sabojāta, tas nenozīmē, ka tā tam jāpaliek uz visiem laikiem. Tomēr ir jāsaprot, ka kredītvēstures uzlabošana ir ilgstošs process, kas parasti aizņem vairākus gadus. Lai uzlabotu savu kredītvēsturi, ir nepieciešams laicīgi apmaksāt visus maksājumus un uzlabot savu finansiālo situāciju, piemēram, palielinot oficiālos ienākumus, samazinot izdevumus un veidojot uzkrājumus.

Praktiski skatoties, noderīga var būt ikmēneša automātisko maksājumu iestatīšana, it īpaši, ja jūs bieži aizmirstat veikt maksājumus noteiktajā termiņā. Ja jums ir jārisina kavētas parādsaistības, izveidojiet plānu šo saistību atmaksai, sazinieties ar aizdevējiem, lai vienotos par abpusēji pieņemamu risinājumu, un turpmāk pārvaldiet savas finanses atbildīgi.

Ja parādu slogs šķiet pārāk liels, apsveriet pieejamos risinājumus, sazinoties ar aizdevēju. Piemēram, varētu būt iespējams vienoties par kredīta atvaļinājumu vai izskatīt kredītu apvienošanas iespējas, kas var nodrošināt izdevīgākus atmaksas nosacījumus. Izvairieties no regulāras kredītkaršu maksimālā limita izmantošanas, paturot rezervē būtisku kredītlimita daļu. Tāpat centieties uzturēt veselīgu kredīta izmantošanas un atmaksas attiecību līdzsvaru. Nav nepieciešams atteikties no kredītlīnijām pēc to pilnīgas atmaksas, jo pieejama kredītlīnija pozitīvi ietekmēs kredītvēsturi, un laika gaitā, šādi demonstrējot atbildību finanšu jomā, jūsu kredītvēsture uzlabosies.

Kā Pārbaudīt Savu Kredītvēsturi?

Savu kredītvēsturi ir iespējams pārbaudīt, izmantojot kredītreģistru mājaslapas. Gan privātpersonu (kredītņēmēju), ganaizdevēju izmantoto kredītvēstures informāciju var atrast Kredītinformācijas Biroja interneta vietnē www.manakreditvesture.lv. Kredītvēstures datiem var piekļūt caur internetbanku, un divas reizes gadā šāda pārbaude ir iespējama bez maksas.

Informāciju par savu kredītvēsturi var iegūt arī no Latvijas Banku kredītu reģistra, kas ir lielākā datubāze šādā jomā Latvijā. Lai saņemtu šo informāciju, ir nepieciešams pieslēgties elektroniskajam reģistram, izmantojot eParakstu, Smart-ID vai citus autentifikācijas veidus. Latvijas Bankas kredītu reģistrs (https://manidati.kreg.lv) apkopo galvenokārt informāciju par banku klientiem, bet kredītinformācijas birojā atrodami dati arī par nebanku kredītdevēju, līzinga kompāniju un citu finanšu pakalpojumu sniedzēju klientiem. Parādsaistības var pārbaudīt arī CREFO birojā (https://www.crefobirojs.lv/), kur iespējams arī ierobežot jaunu saistību uzņemšanos.

Ja, veicot kredītvēstures pārbaudi, redzat, ka ir izveidojies parāds un kredītvēsture ir negatīva, šo situāciju ir iespējams uzlabot, sadarbojoties ar konkrēto iestādi, pie kuras parāds ir radies. Ja uzskatāt, ka kādā no datubāzēm iekļautas nepareizas vai nepatiesas ziņas, jāvēršas pie konkrētās datubāzes uzturētāja vai kreditora rakstveidā, lai pamatotu veicamās korekcijas kredītvēstures datiem.

Kredītvēstures uzlabošana - ilgtermiņa stratēģija

Kredītvēstures uzlabošana nav vienas dienas jautājums, bet gan ilgtermiņa finanšu plānošanas stratēģija. Tā kā kredītvēsture kļūst aizvien svarīgāka, izdevīga kredīta un citu pakalpojumu iegūšanai, ir būtiski veltīt uzmanību pozitīvas kredītvēstures nostiprināšanai. Slikta kredītvēsture var būtiski ietekmēt iespēju iegūt vajadzīgo aizdevumu vai piekļūt noteiktiem pakalpojumiem, turpretim laba kredītvēsture var nodrošināt pievilcīgāka piedāvājumu saņemšanu no pakalpojumu sniedzējiem un aizdevējiem.

Savas kredītvēstures uzlabošana ir ilgstošs un rūpīgs process, kas prasa atbildīgu pieeju finanšu pārvaldībai. Ja plānojat nopietnas ilgtermiņa saistības tuvākā vai tālākā nākotnē, piemēram, automašīnas iegādi vai mājokļa remontu, ir svarīgi rūpēties par savu finansiālo stāvokli un kredītvēsturi, laikus atmaksājot esošos kredītus un rūpīgi sekojot līdzi savas kredītvēstures izmaiņām. Tas nodrošinās iespēju realizēt savus plānus un sasniegt izvirzītos mērķus.