Decembrī konstatēts lielākais sērijveida dzīvokļu cenu kritums kopš 2009. gada

Gada nogalē Rīgas lielākajos mikrorajonos bija novērojamas minimālas cenu svārstības – tas saistīts ar tirgus aktivitātes vispārējo samazināšanos. Pēdējos divos mēnešos vairākos mikrorajonos cenas nav mainījušās. 2023. gadā konstatēts lielākais sērijveida dzīvokļu cenu kritums kopš 2009. gada.

Piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos, kā tas ir raksturīgi gada nogalēs, strauji samazinājās. Piedāvājuma līmenis bija augstāks nekā pērn šajā periodā – decembrī tas bija nedaudz virs 1300 atzīmes. Rīgas lielākajos mikrorajonos piedāvājuma līmenis bija par 10 % augstāks nekā pirms gada.

Dzīvokļu cenas visos Rīgas lielākajos mikrorajonos kopš 2023. gada sākuma samazinājās. Lielākais cenu samazinājums kopš gada sākuma Rīgas mikrorajonos novērots Zolitūdē (-10 %).

Citos lielākajos Rīgas mikrorajonos cenas 2023. gada laikā pazeminājušās 3-8 % robežās.Decembrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena noslīdēja līdz 850 EUR/m². Cenas bija par vidēji 48 % zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1 620 EUR/m².

Decembrī dzīvokļu cenās tika konstatētas izmaiņas. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena samazinājās vienistabas (-0,1 %), trīsistabu (-0,4 %) un četristabu (-0,1 %). Divistabu dzīvokļiem cenu izmaiņas decembrī netika konstatētas.

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, decembrī dzīvokļu piedāvājums Rīgā samazinājās par 16 %. Piedāvājumu skaits ARCO REAL ESTATE analizētajos Rīgas lielākajos mikrorajonos samazinājās par 18 %.

Salīdzinot ar 2022. gada decembri, dzīvokļu piedāvājums kopumā bija lielāks: kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija lielāks par 14 %, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums bija par 10 % lielāks nekā pirms gada.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka vislielākais piedāvājumu skaits decembrī bija Ķengaragā, savukārt vismazākais – Bolderājā.

Pagājušajā mēnesī gandrīz visos Rīgas lielākajos mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu skaits samazinājās. Visvairāk piedāvājumu skaits samazinājās Pļavniekos (-30 %). Vienīgi Mežciemā decembrī dzīvokļu piedāvājums saglabājās bez izmaiņām.

Decembrī, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Mežciemā. Turpretī Bolderājā piedāvājumu skaits bija proporcionāli vismazākais. Decembrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās notika izmaiņas.

Lielākoties Rīgas lielākajos mikrorajonos tika novērotas negatīvas cenu svārstības. Būtiskākais cenu samazinājums novērots Zolitūdē, kur cenas mēneša laikā samazinājās par 0,5 %. Decembrī nekādas izmaiņas netika novērotas Pārdaugavas mikrorajonos – Bolderājā, Ziepniekkalnā, Imantā, kā arī Teikā.

Salīdzinot ar 2023. gada sākumu, decembrī sērijveida dzīvokļu cenas bija zemākas par 7 %. Savukārt salīdzinot ar 2022. gada sākumu, cenas bija zemākas par 6 %.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas decembrī saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena mēneša laikā saglabājās 1 069 EUR/m². Viena kvadrātmetra viszemākā vidējā cena decembrī bija Bolderājā – 646 EUR/m², kas decembrī nav mainījusies.

Decembrī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 51 000 līdz 55 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 30 000 līdz 41 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 27 000 līdz 43 000 eiro atkarībā no mikrorajona.

Decembrī sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē samazinājās par 1 %. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena decembrī noslīdēja līdz 843 EUR/m² atzīmei. Kopš 2023. gada sākuma dzīvokļu cenas Ogrē ir zemākas par 6 %.

Kauguros decembrī sērijveida dzīvokļu cenas nedaudz samazinājās – par 1,3 %. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena noslīdēja līdz 761 EUR/m². Kopš 2023. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā samazinājās par 10 %.

Decembrī dzīvokļu cenas Salaspilī samazinājās par 0,2 %, vidējai cenai sarūkot līdz 842 EUR/m². Decembrī sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 6 % zemākas nekā 2023. gada sākumā.

Jelgavā dzīvokļu cenas decembrī nemainījās. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena decembrī saglabājās 712 EUR/m² pozīcijā. Kopš 2023. gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas ir zemākas par 3 %.