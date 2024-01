Pēdējais, kurš papildinājis aizgājēju miljardieru rindas bija Gastons Gloks. (Foto: AFP/Scanpix)

Pagājušajā gadā miris 21 miljardieris. Ar to pasaules turīgāko cilvēku nedienas nebeidzas

Pagājušajā gadā pasaulē samazinājies mijardieru skaits un arī viņu kopējā aktīvu vērtība, kas varētu būt saistīts ar vairākiem militārajiem konfliktiem. Tāpat 2023. gadā nomiris 21 miljardieris no “Forbes” saraksta - par to pavēstījis pats izdevums. Puse no viņiem bijuši vecāki par 90 gadiem.