Mainīts darba laiks: kā Ziemassvētkos un gadumijā strādā lielie tirdzniecības centri Rīgā

Tostarp, piemēram, tirdzniecības centrs "Origo" šodien un 25.decembrī, kā arī Vecgada dienā, 31.decembrī, strādās no plkst.10 līdz 20, savukārt Otrajos Ziemassvētkos, 26.decembrī, tirdzniecības centrs būs atvērts no plkst.10 līdz 21. Jaungada dienā, 1.janvārī, "Origo" būs slēgts.

Vienlaikus "Origo" telpās esošais lielveikals "Rimi Hyper", kas ierasti strādā no plkst.7 līdz 24, šodien strādās no plkst.7 līdz 20, 25.decembrī - no plkst.9 līdz 22, 26.decembrī - no plkst.7 līdz 24, 31.decembrī - no plkst.7 līdz 21, savukārt 1.janvārī "Rimi Hyper" strādās no plkst.10 līdz 22.

Tirdzniecības centrā "Stockmann" 22.decembrī, 23.decembrī, 29.decembrī un 30.decembrī "Stockmann Delikatess" strādās no plkst.9 līdz 22, savukārt modes, mājas un kosmētikas veikali šajās dienās būs avērti no plkst.10 līdz 22.

Šodien un 31.decembrī "Stockmann Delikatess" strādās no plkst.9 līdz 20, bet pārējie veikali no plkst.10 līdz 20, tikmēr 25.decembrī visi "Stockmann" stāvi apmeklētājiem būs atvērti no plkst.11 līdz 20. 26.decembrī visi "Stockmann" stāvi strādās no plkst.10 līdz 21, bet 1.janvārī "Stockmann" tirdzniecības centrs apmeklētājiem būs slēgts.

Iepirkšanās centru "Akropole Rīga" un "Akropole Alfa" veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas šodien strādās no plkst.10 līdz 20, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, bet 31.decembrī - no plkst.10 līdz 20. Savukārt 1.janvārī iepirkšanās centri "Akropole Rīga" un "Akropole Alfa" būs daļēji slēgti un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniedzēji.

"Akropole Alfa" esošais "Rimi" šodien strādās no plkst.8 līdz 22, 25.decembrī - no plkst.9 līdz 23, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī - no plkst.11 līdz 22. Savukārt "Akropole Rīga" esošais "Maxima" veikals šodien un 31.decembrī būs atvērts no plkst.8 līdz 21, 25.decembrī - no plkst.10 līdz 23, bet 1.janvārī - no plkst.11 līdz 23.

Tikmēr tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" šodien strādās no plkst.10 līdz 18, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, 26.decembrī - no plkst.10 līdz 21, 31.decembrī - no plkst.10 līdz 18, savukārt 1.janvārī tirdzniecības centri būs slēgti.

Vienlaikus "Rimi Hyper", kas atrodas "Spicē", šodien strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī tas būs atvērts no plkst.9 līdz 23, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 23, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī veikala darba laiks būs no plkst.11.līdz 22.

Tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" šodien apmeklētājiem būs atvērts no plkst.10 līdz 19, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, 26.decembrī - no plkst.10 līdz 21, 31.decembrī no plkst.10 līdz 19, savukārt 1.janvārī "Rīga Plaza" būs slēgta.

"Rīga Plaza" esošā "Maxima" šodien strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī veikala darba laiks būs no plkst.11 līdz 22, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 22, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 20, savukārt 1.janvārī "Maxima" veikals būs slēgts.

Savukārt tirdzniecības centrs "Domina Shopping" šodien strādās no plkst.10 līdz 19, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 19, bet 26.decembrī vairums "Domina Shopping" veikalu strādās ierastajā režīmā - no plkst.10 līdz 21. Tikmēr 31.decembrī "Domina Shopping" darba laiks būs no plkst.10 līdz 19, bet 1.janvārī tirdzniecības centrā "Domina Shopping" būs atvērts tikai "Apollo Skypark" no plkst.12. līdz 22.

"Domina Shopping" esošais pārtiks lielveikals "Maxima" šodien strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī - no plkst.11 līdz 22, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 22, bet 31.decembrī - no plkst.8 līdz 20.

Lielākajā daļā tirdzniecības centru svētku laikā atšķirīgi darba laiki var būt dažiem veikaliem vai pakalpojumu sniedzējiem, ar kuru darba laiku var iepazīties tirdzniecības centru tīmekļvietnēs.