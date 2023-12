Vilciena krāsa ir Latvijas dzelzceļa transportam netipiskā zilā krāsā. Pasažieri varēs ceļot ar modernu dīzeļvilcienu “Pesa 730 ML”. Gan ieeja vilcienā, gan tā kabīne ir pielāgota cilvēkiem ar individuālām vajadzībām un ierobežotām pārvietošanās spējām. Vilciens ir aprīkots ar apkures un ventilācijas sistēmu un gaisa kondicionieri. Vilcienā ir 142 sēdvietas pasažieriem un 4 velosipēdu novietnes. Klientu ērtībām visa brauciena laikā būs pieejamas karstās un aukstās uzkodas un dzērieni.

Pirmais vilciens no Viļņas uz Rīgu varēs izbraukt jau šā gada 27. decembrī. Vilcieni, kas nodrošinās starptautisko savienojumu, kursēs pa tiešo maršrutu Viļņa–Kaišadore–Šauļi–Jonišķi–Jelgava–Rīga.

Tikmēr pirmdien Lietuvas vilcienu operators "Lietuvos Geležinkeliai" paziņojis par biļešu tirdzniecības sākšanu jaunajā maršrutā Viļņa-Rīga, radusies ažiotāža pārspēja pat kompānijas prognozes. Uz pirmo braucienu, 27. decembrī, pārdesmit minūšu laikā tika izpirktas visas vilciena biļetes. Biļetes izpārdotas arī uz vilciena reisu 30. decembrī. Strauji tiek izpirktas arī biļetes uz citiem brīvdienu maršrutiem, vēsta uzņēmuma pārstāvji.

Standarta vilciena biļete no Viļņas uz Rīgu vai atpakaļ maksā 24 eiro II klasē, bet I klases biļete maksā 34 eiro.

Pirmais vilciens no Viļņas uz Rīgu aties 27.decembrī. Pa ceļam vilciens apstāsies Kaišadorē, Šauļos, Jonišķos un Jelgavā. Tiešie vilcieni uz Rīgu kursēs katru dienu. No Viļņas izbraukšana būs no rītiem, bet no Rīgas - katru dienu pēcpusdienās. Paredzams, ka vilciena brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni 4 stundas.