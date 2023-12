Lietuvieši raujas uz Rīgu! Vilciena maršruta Viļņa-Rīga popularitāte pārsniedz cerēto - uz dažiem maršrutiem vairs nav palicis vilciena biļešu 

“Lietuvos geležinkeliai" komunikācijas pārstāve Katrina Dzikaraite-Misiūne, norāda, ka pasažieru, kuri vēlas doties no Viļņas ar vilcienu uz Rīgu, netrūkst. “Tiešām, interese par jauno maršrutu Viļņa-Rīga jau ir pārsniegusi cerēto. Nepilnas dienas laikā ceļot gribētāji iegādājās aptuveni 1,4 tūkstošus biļešu. “Redzam, ka pasažieri plāno doties gan uz Rīgu, gan atpakaļ ar vilcienu – pēc otrdienas rīta datiem no Viļņas uz Rīgu iegādātas 696 biļetes, bet no Rīgas uz Viļņu – 690 biļetes”, norādīja pārstāve.

Pēc viņas teiktā, vilciens kursēs katru dienu, tāpēc pasažieriem, kuriem nebija laika iegādāties biļetes pirmajam braucienam, ieteicams izvēlēties reisus citās dienās starp svētku brīvdienām. Tiesa, biļetes tiek ātri izpirktas arī uz šiem reisiem. Uz otrdienas rītu, 28. decembra. 29. decembrī paredzētajos reisos vēl bija palikušas līdz 15 sēdvietām.

Standarta vilciena biļete no Viļņas uz Rīgu vai atpakaļ maksā 24 eiro II klasē, bet I klases biļete maksā 34 eiro.

Pirmais vilciens no Viļņas uz Rīgu aties 27.decembrī. Pa ceļam vilciens apstāsies Kaišadorē, Šauļos, Jonišķos un Jelgavā. Tiešie vilcieni uz Rīgu kursēs katru dienu. No Viļņas izbraukšana būs no rītiem, bet no Rīgas - katru dienu pēcpusdienās. Paredzams, ka tipisks vilciena brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni 4 stundas.