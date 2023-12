No janvāra samazināsies elektroenerģijas sadales tarifi

Komisijā informē, ka no nākamā gada stāsies spēkā jaunie elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas diferencētie tarifi, tādējādi samazināsies to vērtības, kas bija spēkā no 2023. gada 1. jūlija.

Pēc SPRK ekspertu aprēķiniem, piemēram, lietotājam ar vienas fāzes (F) 16 ampēru (A) pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 megavatstundu (MWh) mēnesī sadales tarifa maksa 2024.gada janvārī, salīdzinot ar 2023. gada jūliju, varētu samazināties par aptuveni 6%.

Vienlaikus regulatorā vērš uzmanību, ka maksa par sadales tarifu ir tikai viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala rēķinu līdz ar maksu par elektroenerģiju un pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Tāpat, atsaucoties uz sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" iepriekš vēstīto, SPRK norāda, ka tarifa fiksētās maksas daļa - maksa par jaudas uzturēšanu -, no 2024.gada janvāra samazināsies par aptuveni 7-11%, salīdzinot ar 2023.gada jūliju. Konkrēts samazinājums būs atkarīgs no lietotāja pieslēguma veida un izvēlētā tarifu plāna.

Nedaudz - par 1% - samazināsies arī maksa par piegādātajām kilovatstundām, taču konkrēts mainīgās maksas samazinājuma apmērs būs atkarīgs no ikmēneša elektroenerģijas patēriņa.

Vienlaikus AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) precizētais tarifs, ko veido tādas divas komponentes kā izmaksas par elektrības pārvadīšanu un izmaksas par jaudas uzturēšanu, būs par 2,5% mazāks nekā pašreiz spēkā esošais tarifs.

SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pārskatīšana notikusi visu lietotāju interesēs, un sadales un pārvades sistēmas operatori ir izmantojuši visus pieejamos instrumentus, lai noteiktu samazinātas tarifu vērtības. Tostarp jāņem vērā, ka mainījusies inflācijas prognoze nākamajiem gadiem, kā arī elektroenerģijas cenas prognozes un attiecīgi sagaidāmās elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksas.

Turpmākais tarifu pieaugums tarifu periodos mājsaimniecības lietotājiem ik gadu plānots lēzenāks, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās pieļaujamās maksimālās tarifu vērtības fiksētajai tarifu daļai, pauž Ozola.

Vienlaikus Ozola atgādina, ka ikvienai mājsaimniecībai vērts pārbaudīt savas iespējas samazināt rēķinus par elektrību, tostarp gan kritiski izvērtējot elektroenerģijas pieslēguma jaudu un nepieciešamības gadījumā to samazinot, gan pārbaudot, vai mājsaimniecībai noslēgts izdevīgākais elektroenerģijas tirdzniecības līgums, un nepieciešamības gadījumā to pārslēdzot.

LETA jau ziņoja, ka šogad 1.jūlijā stājās spēkā "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla" jaunie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi.

"Sadales tīkla" jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām bija atšķirīga atkarībā no pieslēguma parametriem un patēriņa, tostarp maksu nosaka, vai ir ir 1F vai 3F pieslēgums, vai slodze ir 16A, 20A, 25A, 32A, 40A vai vairāk, kā arī no patērētajām kilovatstundām (kWh).

Kompānijā minēja, ka dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaudzis par pieciem līdz septiņiem eiro bez PVN. Tikpat liels pieaugums ir privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh patēriņu mēnesī.

Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu ir atšķirīgs, ko ietekmē izvēlētā slodze. Tostarp 3F pieslēgumam (16A vai 20A) rēķina pieaugs ir par apmēram 12-15 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk - apmēram 18 eiro un vairāk bez PVN.

Vienlaikus no oktobra līdz gada beigām mājsaimniecībām kompensē 60% no "Sadales tīkla" tarifā noteiktās fiksētās maksas par jaudu jeb tā dēvētā jaudas abonementa.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdag Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.