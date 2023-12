Lai arī 8 gadus vēlāk, Latvijā sagaidīti jaunie elektrovilcieni

Elektrovilcienu iegāde pasažieru pārvadājumiem Latvijā ir viens no lielākajiem projektiem, kas 🇱🇻 tiek finansēts no ES Kohēzijas fonda.



🚉🇱🇻 Piegādāti jau 20 no kopumā 23 vilcienu sastāviem. Ar prieku atklājam @ViviVilciens!



Uzzini vairāk par šo projektu!🧵⤵️#MobilityStrategy pic.twitter.com/Ep5QNmi7qr