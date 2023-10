36 000 jauniešu dos iespēju bez maksas apceļot Eiropu

Šajā kārtā pieteikties var no šodienas, 4. oktobra, plkst. 12.00 līdz trešdienai, 18. oktobrim, plkst. 12.00. Lai iegūtu ceļošanas karti, jaunieši tiek aicināti pieteikties Eiropas Jaunatnes portālā, atbildēt uz pieciem viktorīnas jautājumiem un vienu papildjautājumu.

Atlasi izturējušajiem kandidātiem, kas dzimuši laikā no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, laikposmā no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. maijam būs iespēja līdz pat 30 dienām ceļot pa Eiropu. Pieteikumus var iesniegt jaunieši no Eiropas Savienības valstīm un programmas "Erasmus+" asociētajām trešām valstīm, proti, Islandes, Lihtenšteinas, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas.

Dalībnieki varēs iepazīt 2023. gada janvārī izveidoto Jaunā Eiropas "Bauhaus" maršrutu. Tā mērķis ir iedvesmot jauniešus viņu galamērķa izvēlē un vairot izpratni par to, cik svarīgi Eiropas Savienības veidošanā ir principi "pievilcība, ilgtspēja, kopība".

Kopš 2018. gada vairāk nekā 1 miljons jauniešu ir izmantojuši iespēju pieteikties 248 000 ceļošanas karšu saņemšanai.

Pēdējā aptaujā par savu ceļošanas pieredzi 72 % aptaujāto apgalvoja, ka tas bijis viņu pirmais ceļojums ar vilcienu ārpus dzīvesvietas valsts. Daudziem tā bijusi pirmā reize, kad viņi ceļo bez vecākiem vai citiem pavadošiem pieaugušajiem, un lielākā daļa no viņiem norādīja, ka viņi kļuvuši patstāvīgāki.

Aptaujā atklājās, ka "DiscoverEU" ietvaros gūtā pieredze viņiem sniegusi plašāku izpratni par citām kultūrām un Eiropas vēsturi. Uzlabojušās arī viņu svešvalodu prasmes.

Vairāk nekā divas trešdaļas dalībnieku atzina, ka bez "DiscoverEU" atbalsta viņi nebūtu varējuši atļauties samaksāt par ceļošanas karti.